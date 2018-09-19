В Москве задержали больше 100 человек по делу о нелегальных казино

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-19T14:34:56+03:00

По данным СК РФ, задержанные общались в секретных чатах и соблюдали строжайшую конспирацию [видео]

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В среду, 19 сентября, стало известно, что в Москве задержали больше ста человек по делу о нелегальных казино.

"В столице задержаны свыше 100 организаторов и участников игорного преступного сообщества, действовавшего под прикрытием легальной букмекерской конторы", - сообщается в официальном микроблоге Следственного комитета России в Twitter.

По данным следствия, задержанные общались в секретных чатах популярного месенджера и соблюдали строжайшую конспирацию.

Как сообщила официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова, была пресечена деятельность 15 нелегальных казино в Москве. Кроме того, среди хадержанных - главарь банды.

"Пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, 47 лицам следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечени", - сказала Иванова.