В Москве задержали больше 100 человек по делу о нелегальных казино
В среду, 19 сентября, стало известно, что в Москве задержали больше ста человек по делу о нелегальных казино.
"В столице задержаны свыше 100 организаторов и участников игорного преступного сообщества, действовавшего под прикрытием легальной букмекерской конторы", - сообщается в официальном микроблоге Следственного комитета России в Twitter.
По данным следствия, задержанные общались в секретных чатах популярного месенджера и соблюдали строжайшую конспирацию.
Как сообщила официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова, была пресечена деятельность 15 нелегальных казино в Москве. Кроме того, среди хадержанных - главарь банды.
"Пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, 47 лицам следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечени", - сказала Иванова.
В Москве задержали организаторов крупнейшей сети подпольных казино.