Песков: Путин и Асад не контактировали после катастрофы Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-19T14:38:03+03:00

В Кремле не располагают информацией о том, передавали ли военные арабской республики какие-либо данные о происшествии

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Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не контактировали после катастрофы российского Ил-20 в небе над арабской республикой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Вы, наверно, из Дамаска слышали официальное заявление», - заявил Песков, от вечая на вопрос журналистов о том, состоялся ли телефонный разговор Асада и Путина по поводу инцидента с Ил-20.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что в Кремле не располагают информацией о том, передавали ли сирийские военные какие-либо данные о крушении российского Ил-20.

«Это лучше уточнить в Министерстве обороны», - резюмировал Песков.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была прервана во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

В свою очередь израильская сторона принесла соболезнования в связи с гибелью Ил-20 и российских военнослужащих, однако свою причастность к этому отвергает. По версии еврейского государства, вся вина лежит на сирийских военных, Иране и движении «Хезболлах».

В свою очередь постпред Сирии при ООН Башар Джаафари также выступил с соболезнованиями в связи со случившимся, назвав экипаж российского Ил-20 «мучениками израильской агрессии».