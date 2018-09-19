Три человека пострадали при наезде автомобиля возле мечети в Лондоне

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-19T14:53:17+03:00

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В результате наезда автомобиля на толпу пешеходов возле мечети на северо-западе Лондона пострадали три человека. Такие данные привели в местной полиции.

Сообщается, что вечером во вторник, 18 сентября, около мечети остановился красный Nissan Juke, в котором находились три парня и девушка в возрасте примерно 25 лет. Сначала молодые люди выкрикивали исламофобские оскорбления, а после сели в машину и на скорости врезались в толпу.

Под удар попали пять человек, однако помощь понадобилась лишь троим. Двое мужчин в возрасте 20 лет получили незначительные травмы, а вот 50-летний местный житель все еще остается в больнице с серьезной травмой ноги.

Сами же виновники инцидента скрылись с места, сразу после случившегося. Их местоположение пока неизвестно.

Правоохранители не рассматривают происшествие в качестве теракта, однако подчеркивают, что предполагаемая причина совершения преступления, основанная на национальной ненависти, станет отягчающим обстоятельством в деле, передает The Guardian.

Между тем, в Москве в эту среду столкнулись пять автомобилей, один из которых был марки итальской компании Lamborghini. В результате ДТП никто не пострадал, передает сайт kp.ru.