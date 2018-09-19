«Абсурдность очевидна»: Песков отказался комментировать сообщение об очередном отравлении в Солсбери

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-19T15:11:12+03:00

Ранее в британском городке была госпитализирована супружеская пара, заявившая о попытках «российских спецслужб» отравить их

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В Кремле не видят необходимости комментировать абсурдную информацию об очередном отравлении в британском Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», - отметил Песков.

Вечером 16 сентября из ресторана Prezzo в в британском Солсбери была госпитализирована супружеская пара с признаками отравления. Полиция и специалисты химзащиты оцепили заведение, позже было объявлено, что инцидент не связан с так называемым «делом Скрипалей».

В свою очередь таблоид The Sun взял интервью у одного из пострадавших. Им оказалась 30-летняя модель российского происхождения Анна Шапиро. Девушка заявила, что считает себя жертвой атаки «российских спецслужб». В понеельник Шапиро выписали из больницы, ее супруг, 42-летний Алекс Кинг, остается под наблюдением врачей.

Напомним, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии. По версии Лондона, они подверглись воздействия нервно-паралитического токсина, произведенного в России, и Москва несет ответственность за произошедшее.

При этом власти Великобритании не предъявили каких-либо доказательств столь серьезных обвинений, имевших существенные дипломатические и санкционные последствия. Ранее, 5 сентября, Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипаля россиян, назвав их сотрудниками ГРУ.

Российские власти, как и названные британской стороной подозреваемые, опровергают какую-либо причастность к инциденту в Солсбери.