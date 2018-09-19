2018-09-19T15:39:00+03:00
Политика

Порошенко отрицает, что сбившая малайзийский Boeing ракета была украинской

По мнению президента незалежной, распространением подобных "фейков" Россия якобы хочет уничтожить европейское единство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порошенко не верит в информацию о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский BoeingПорошенко не верит в информацию о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский BoeingФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко отрицает, что сбившая малайзийский Boeing 777 в Донбассе ракета принадлежала его стране. По мнению политика, распространяя такую информацию Россия якобы пытается уничтожить европейское единство.

"И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малайзийский Boeing", - сказал глава государства во время выступления на открытии книжного форума во Львове, которое транслировали многие украинские телеканалы.

Порошенко подчеркнул, что сейчас киевские власти просто обязаны не допустить дискредитации страны

Напомним, что 17 июля 2014 года Boeing рейса МН17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит ракетой к востоку от Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по обломкам министерству обороны России удалось идентифицировать номера сопла и двигателя ракеты, ставшей причиной авиакатастрофы, и выяснить, где она была произведена. Так, оказалось, чтобы боеприпас изготовили на одном из подмосковных предприятий еще в 1986 году и почти сразу же отправили в военную часть под украинским город Тернополь.

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