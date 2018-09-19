Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу через шесть лет
Ученые прогнозируют, что через шесть лет на планете произойдет климатическая катастрофа.
Международная коллегия исследователей сделал прогноз, который отражает реальное положение дел с выбросами парниковых газов.
Таяние вечной мерзлоты высвобождает углерод, который попадает в атмосферу. Уровень СО2 постепенно превышает допустимые нормы, что ведет к парниковому эффекту.
Нужно выбросить в воздух 3230 гигатонн углекислого газа, и температура на планете увеличится сразу на два градуса по Цельсию. Считается, что предельно допустимый показатель - 1,5 градуса. Все то, что свыше приведет к климатической катастрофе.
Углекислый газ считается «долгоживущим» и на его расщепление уйдет много драгоценного времени, планета рискует задохнуться.
Учитывая накопительный эффект, вернуться к нормальным показателям Земле не удастся, пишет «Дни.ру».
Ранее американские ученые прогнозировали, что атмосфера Земли станет непригодной для жизни через сто, а в лучшем случае, через 200 лет.