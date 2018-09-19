2018-09-19T15:45:36+03:00
В мире

Председатель Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении

Несмотря на то, что независимое расследование оправдало Томаса Боргена, он счел невозможным далее исполнять обязанности руководителя банка
Денис СУХОВ
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Томас БоргенТомас БоргенФото: REUTERS
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Глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о намерении подать в отставку на фоне расследования с возможным отмыванием денег через эстонское отделение банка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Хотя независимое расследование полностью оправдало Боргена, последний уведомил совет директоров банка о том, что покидает пост.

«Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом... Я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку», - цитирует слова Боргена пресс-служба банка.

В том, что касается расследования, в банке заявили о выявленных серьезных упущениях в системах управления и контроля, которые позволили использовать эстонский филиал для проведения подозрительных транзакций.

«Группа медленно осознавала проблемы и устраняла недостатки. Хотя был предпринят ряд инициатив, сейчас ясно, что их было слишком мало и предприняты они были слишком поздно», - подчеркивается в заявлении.

По данным датских СМИ, процесс отмывания денег через Danske Bank мог начаться с 2006 года, когда кредитная организация приобрела отделение в Эстонии. В 2013 году некий сотрудник этого филиала сообщил о подозрении в отмывании денег с возможным участием российских криминальных структур. Позже он представил несколько примеров соответствующих нарушений.

Проведенная проверка привела к закрытию подозрительных счетов, череде отставок в руководстве банка и возбуждению расследования эстонской прокуратурой. В нём фигурируют 26 сотрудников Danske Bank, которые отмыли до $13 млрд.

В свою очередь газета Financial Times сообщила со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, что объем подозрительных транзакций через эстонский филиал Danske Bank значительно выше, и только за 2013 год составляет около $30 млрд. Внутреннее расследование банка затронуло операции на сумму $150 млрд, уточняет The Wall Street Journal.

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