2018-09-19T15:54:05+03:00
Происшествия

Трое американских военных пострадали при аварии с танком в Словакии

Инцидент произошел во время международных учений Slovak Shield 2018
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На учениях в Словакии произошла авария с участием танка AbramsНа учениях в Словакии произошла авария с участием танка AbramsФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трое американских военнослужащих получили травмы в результате аварии с танком, которая произошла в эту среду, 19 сентября, во время международных учений стран-членов НАТО на востоке Словакии Slovak Shield 2018. Такие данные предоставила пресс-секретарь министерства обороны республики Дана Цапакова

По ее словам, неприятный инцидент случился с боевым американским танком Abrams. Что именно произошло не уточняется, однако известно, что в местные больницы попали три человек. Двое из них получили тяжелые ранения, а один - средней степени тяжести. К тому же, среди пострадавших есть женщина, передает "Словацкое радио".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент Вооруженные силы Словакии испытывают острую нехватку кадров. Личный состав ВС укомплектован военнослужащими лишь на 75%, что вызвано увеличением количества армейских подразделений.

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