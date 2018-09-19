Британский министр обороны посетил Донбасс

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-19T16:16:26+03:00

По данным пресс-службы ООС, Гэрри Уильямсон побывал в Краматорске и лично пообщался с украинскими военнослужащими

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Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал в зоне боевых действий в Донбассе и ознакомился с положением дел в регионе. Об этом сообщили в пресс-центре украинской Операции объединенных сил.

Отмечается, что британский министр приехал в Краматорск, где провел встречу с командующим ООС Сергеем Наевым. Последний проинформировал Уильямсона о происходящем в региона и мерах, предринимаемых для стабилизации обстановки.

Также командующий ООС показал британской делегации один из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения и детально рассказал о его работе. Стороны обсудили гуманитарные инициативы по восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.

«В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил», - добавили в пресс-центре.

В свою очередь Уильямсон поблагодарил Наева за экскурсию и пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.

Напомним, на фоне госпереворота в Киеве в 2014 году, в Донбассе прошел референдум по итогам которого местное население провозгласило создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти начали в регионе военную операцию, жертвами которой, по оценке ООН, уже стали более 10 тысяч человек.

Несмотря на попытки международного сообщества урегулировать конфликт, в том числе на основе так называемых Минских соглашений, украинская сторона продолжает систематически нарушать режим прекращения огня и обстреливать территории республик Донбасса.