Британский министр обороны посетил Донбасс
Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал в зоне боевых действий в Донбассе и ознакомился с положением дел в регионе. Об этом сообщили в пресс-центре украинской Операции объединенных сил.
Отмечается, что британский министр приехал в Краматорск, где провел встречу с командующим ООС Сергеем Наевым. Последний проинформировал Уильямсона о происходящем в региона и мерах, предринимаемых для стабилизации обстановки.
Также командующий ООС показал британской делегации один из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения и детально рассказал о его работе. Стороны обсудили гуманитарные инициативы по восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
«В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил», - добавили в пресс-центре.
В свою очередь Уильямсон поблагодарил Наева за экскурсию и пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.
Напомним, на фоне госпереворота в Киеве в 2014 году, в Донбассе прошел референдум по итогам которого местное население провозгласило создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти начали в регионе военную операцию, жертвами которой, по оценке ООН, уже стали более 10 тысяч человек.
Несмотря на попытки международного сообщества урегулировать конфликт, в том числе на основе так называемых Минских соглашений, украинская сторона продолжает систематически нарушать режим прекращения огня и обстреливать территории республик Донбасса.
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