ООН: больше трех тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта

СЕГОДНЯ 16:28 2018-09-19T16:28:59+03:00

В Донбассе в мае-августе 2018 года погибли 12 мирных жителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 16 мая по 15 августа текущего года в Донбассе погибли 12 мирных жителей, 93 получили ранения

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С начала конфликта в Донбассе погибли больше трех тысяч мирных жителей. Об этом сообщается в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

С 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года 2737 человек из числа мирного начлеения. Среди них 1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек, пол еще 56 взрослых установить не удалось.

"С учетом 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляет не менее 3035 человек", — говорится в докладе организации.

По данным на август текущего года, число раненых составляет от семи до девяти тысяч человек.

Глава миссии Фиона Фрейзер ранее заявляла, что с 16 мая по 15 августа этого года в Донбассе погибли 12 мирных жителей. Еще 93 человека получили ранения, передает ТАСС.

Напомним, с 2014 года продолжается конфликт на юго-востоке Украины, урегулирование которого обсуждается контактными группами в Минске. Были приняты три документа, но военные действия продолжаются. По информации ООН, всего жертвами конфликта стали больше десяти тысяч человек.