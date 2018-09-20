Банк ВТБ выступил спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-19T16:42:06+03:00

Шедевры Марка Шагала, Василия Кандинского и других известных художников начала XX века покажут в Корпусе Бенуа в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге 20 сентября открывается уникальная выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». В Корпусе Бенуа представят около 350 произведений живописи, графики и скульптуры. Все это — работы признанных мастеров этого течения из собрания Русского музея. Выставка расскажет о национальных особенностях русского экспрессионизма на разных этапах — с 1900-го по 1930-е годы, а также познакомит с индивидуальными гранями их творчества. Генеральным спонсором выставки выступил Банк ВТБ.

Наряду с шедеврами Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой гостей ждет знакомство с работами их менее известных коллег. Впервые будет широко представлено собрание печатной графики русского экспрессионизма: плакаты, станковые гравюры, книги.

Банк ВТБ более 15 лет является членом попечительского совета Русского музея и поддерживает его крупнейшие выставки. Благодаря этому сотрудничеству посетители музея смогли увидеть уникальные коллекции национального искусства.