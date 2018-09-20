2018-09-19T16:42:06+03:00
Звезды

Банк ВТБ выступил спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве»

Шедевры Марка Шагала, Василия Кандинского и других известных художников начала XX века покажут в Корпусе Бенуа в Санкт-Петербурге
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге 20 сентября открывается уникальная выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». В Корпусе Бенуа представят около 350 произведений живописи, графики и скульптуры. Все это — работы признанных мастеров этого течения из собрания Русского музея. Выставка расскажет о национальных особенностях русского экспрессионизма на разных этапах — с 1900-го по 1930-е годы, а также познакомит с индивидуальными гранями их творчества. Генеральным спонсором выставки выступил Банк ВТБ.

Наряду с шедеврами Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой гостей ждет знакомство с работами их менее известных коллег. Впервые будет широко представлено собрание печатной графики русского экспрессионизма: плакаты, станковые гравюры, книги.

Банк ВТБ более 15 лет является членом попечительского совета Русского музея и поддерживает его крупнейшие выставки. Благодаря этому сотрудничеству посетители музея смогли увидеть уникальные коллекции национального искусства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах главы Приморского края
Опрос: почти две трети россиян ежедневно заходят в интернет
Американский матрос погиб от удара винтом на палубе авианосца «Джордж Буш»
Легковой автомобиль наехал на пешеходов неподалеку от Ватикана
Погода в Москве на 20 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
На космодроме Восточный ликвидируют обнаруженные под стартовой площадкой пустоты
МВД проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле
В Австралии подросток в шутку подкладывал иглы в клубнику
В России планируют создать многоразовую ракету-носитель
Россияне в Новый год будут отдыхать с 30 декабря по 8 января
Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку
Глава ВВС Израиля привезет в Москву данные по крушению Ил-20 в Сирии
СБУ украсила здание своей академии изображением бойца спецназа ФСБ
Спутник снял и передал последствия удара Израиля по Сирии
В Новой Зеландии на пляже нашли гигантское пульсирующее существо