«Хорошие и добрые новости»: Песков заявил, что Москва приветствует результаты межкорейского саммита

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-19T17:00:59+03:00

По словам пресс-секретаря президента, Россия поддерживает действенные и эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует итоги состоявшегося в Пхеньяне межкорейского саммита, принесшего "хорошие и добрые новости".

"Безусловно, мы поддерживаем такие действенные и эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что российские власти приветствуют решение о дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутое по итогам саммита.

Напомним, ранее в среду, 19 сентября, в Пхеньяне состоялись переговоры лидеров Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Главы стран подписали совместную декларацию, в которой сообщается о мерах по дальнейшей денуклеаризации и улучшению двусторонних отношений. Подписи под соглашением также поставили министры обороны Северной и Южной Кореи.

Пятый в истории межкорейский саммит проходит с 18 по 20 сентября в Северной Корее.