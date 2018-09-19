Россиянам запретят курить в подъездах

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-19T17:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты предложили запретить россиянам курить в подъездах. Чтобы эта мера действовала, парламентарии хотят расширить список мест, где запрещено курение табака. Членами Совета Федерации разработан законопроект, согласно которому курить будет запрещено на расстоянии ближе 10 метров от подъездов многоквартирных домов.

- Я выступаю за все, что связано с упорядочиванием табакокурения. Когда кто-то курит в подъезде или около, то дым от сигарет поднимается в верхние квартиры. Это неприятно. Но одними запретами и ограничениями ничего не добиться, - отмечает член комитета ГД по охране здоровья Николай Осадчий.

Спасет россиян, наряду с ограничениями, хорошая просветительская работа.

- Бороться с курением нужно еще и потому, что это огромный вред здоровью населения. Гарантировать, что законопроект будет принят нельзя. Лично я поддержу его, но посмотрим, что думает Госдума, - сказал ФАН депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.