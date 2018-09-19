Эрдоган уверен, что никакого экономического кризиса в Турции нет

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-19T17:03:16+03:00

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В Турции нет экономического кризиса, но наоборот, страна идет в будущее «укрепляясь». Такое мнение выразил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас сейчас период подъема. Не верьте, что есть кризис, все это манипуляции. Кризиса нет. Укрепляясь, мы идем в будущее», - заверил президент о время высупления в Анкаре.

Также Эрдоган отметил попытки некоторых сограждан подзаработать на волатильности турецкой лиры — например, некоторые арендодатели, особенно в торговых центрах, начали принимать платежи только в иностранной валюте.

«Не будьте обмануты этими манипуляциями в торговых центрах. В этой стране аренды за доллары и евро нет. Впредь такие расчеты будут вестись в турецких лирах, а в противном случае они (манипуляторы) заплатят по счетам», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что «Турция - не США», и основная часть внутренних расчетов должна производиться в национальной валюте, а не долларах.

Напомним, с начала года турецкая лира потеряла до 40% своей стоимости относительно доллара, что привело к определенным экономическим трудностям, в том числе удорожанию товаров и услуг. На этом фоне Центробанк республики впервые с 2004 года поднял ключевую ставку до 24%.

Несмотря на это, а также на торговые и политические трения с США, которые также больно бьют по лире, Анкара намерена обойтись без заимствований у МВФ и рассчитывает на прямой приход иностранных инвестиций в страну.