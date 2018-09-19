Порошенко прокомментировал новые данные Минобороны РФ по делу о крушении MH17

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-19T17:51:23+03:00

В российском военном ведомстве ранее заявили, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в 1986 году

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новые данные Минобороны РФ по делу о крушении малайзийского самолета Boeing, направлявшегося рейсом MH17, в Донбассе. Он заявил, что Россия хочет уничтожить европейское единство, солидарность и идентичность. При этом он не привел доказательств своих слов.

«И одно из средств для этого — распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от «их там нет» и заканчивая якобы российско-украинской ракетой, которая сбила малайзийский Boeing… Наше с вами обязательство — ни в коем случае не допустить дискредитации Украины», — сказал Порошенко, выступая на открытии книжного форума во Львове, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в министерстве обороны России сообщили, что ракета, сбившая малайзийский самолет, была отправлена на Украину в декабре 1986 года. Отмечалось, что после развала СССР боеприпас не возвращался в Россию. после развала СССР.

Генеральная прокуратура России передала Нидерландам информацию о расследовании этой авиакатастрофы.