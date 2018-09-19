Дрозденко поручил ограничить госзакупки с единственным поставщиком

СЕГОДНЯ 18:18 2018-09-19T18:18:34+03:00

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил правительству региона ограничить проведение госзакупок, на конкурсы по которым заявляется только один участник. Если в конкурсе госзакупок участвует только один претендент, он будет проводиться повторно. Если комитет или подведомственное учреждение допустит распределение более 50% заказов у единственного поставщика, то руководителя будут ждать серьезные санкции.

«Развитие конкуренции — приоритетная задача, стоящая перед экономикой региона. Создать конкурентную среду, открытый рынок призвал в своем «майском указе» Президент РФ Владимир Путин. И мы, разумеется, начнем с себя. Я поручаю правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных контрактов с единственным поставщиком. А к 2020 году полностью запретить осуществлять закупки у одного контрагента», — сказал глава области.

Как объяснил губернатор Ленобласти, 2019 год будет переходным периодом для нововведения, а уже с 2020 года меры к недобросовестным исполнителям будет применены в полной мере.

Надо отметить, что согласно Национальному плану развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, во всех сферах и отраслях страны должно появится не менее трех организаций, одна из которых должна быть частной. Частным структурам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к государственным закупкам.

В Ленинградской области давно действует программа по развитию конкурентной среды. Благодаря открытой экономической политике, осуществляемой регионом, удалось добиться 30-процентной доли малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта. Наибольшего прогресса по созданию конкурентной среды удалось добиться в сфере пассажирских переводок (83% рынка занято частными компаниями) и в сфере предоставления услуг связи и доступа в интернет (80% рынка — в частных руках).