Макрон встретится с Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН

СЕГОДНЯ 18:24 2018-09-19T18:24:30+03:00

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На полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, открывшейся ранее в Нью-Йорке, состоятся встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом и главой Иранаи Хасаном Роухани.

"Предполагается, что он (Макрон) встретится с Дональдом Трампом по прибытии в Нью-Йорк в понедельник во второй половине дня", - сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В тот же день, 24 сентября, состоится встреча за ужином Макрона с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. На вторник, 25 сентября, запланировано выступление Макрона с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

"За этим последует череда двусторонних бесед, включая встречу с иранским президентом", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорк съедутся лидеры стран главы МИД 193 государств. Общие прения пройдут с 25 сентября до 1 октября. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 28 сентября.