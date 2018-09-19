2018-09-19T18:31:28+03:00
Общество

Запись в Twitter может стоить Илону Маску уголовного дела

Минюст США заинтересовался постом владельца Tesla, где он поделился планами произвести обратный выкуп акций компании
Ася РОМАНЧУК
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В США могут возбудить уголовное дело против Илона МаскаВ США могут возбудить уголовное дело против Илона МаскаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США могут возбудить уголовное дело в отношении главы компании Tesla Илона Маска. Причиной станет его пост в Twtter о планах выкупить обратно все акции корпорации.

Минюст США усмотрел в данном заявлении мошеннические нотки и принялся проводить проверку.

Если правоохранители найду то, что ищут, это может стоить Маску обвинения в тяжком преступлении.

Пост Илон Маск разместил еще в августе. Заявил, что распорядился вывести из оборота компании сумму, достаточную для выкупа всех бумаг, которые находятся на руках. Предположительная стоимость одной акции составит 420 долларов.

Поняв, что сообщение вызвало общественный резонанс, основатель Tesla добавил, что окончательно вопрос еще не решен и это только планы.

Вместе с Минфином записью заинтересовались представители Комиссии США по ценным бумагам и рынкам.

Пока основная проверяющих в том, что поведение бизнесмена крайне нетипично для американца. По правилам о выкупе акций он должен был не в сервисе микроблогов, а в специализированном издании. К тому же, никто из опрошенных представителей фирмы не знал о планах руководителя.

Все эти передряги привели к тому, что акции Tesla рухнули на 6%, — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на Bloomberg.

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