В Германии появятся беспилотные трамваи

СЕГОДНЯ 18:43 2018-09-19T18:43:05+03:00

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Инженеры из Германии разработали первый беспилотный трамвай. Общественный транспорт будет курсировать по городу и доставлять пассажиров от остановке к остановке. Но это в будущем, а пока на востоке страны начались испытания новейшей техники.

Транспортное средство уже преодолело шестикилометровый маршрут по одной из улиц Потсдама. Пока искусственному разуму не очень доверяют и на всякий случай испытания сопровождает водитель, который находится в салоне и готов перехватить управление в случае ЧП.

Тестирование проводила компания Siemens. Позже представители фирмы отметили, что трамвай пока не готов возить немецких пассажиров, технику нужно немного доработать. Например, научить компьютерные системы лучше согласовывать действия с другими участниками дорожного движения, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что беспилотные трамваи могут появиться и в Москве. Разработчики поделились, что обшивка корпуса будет выполнена алюминием. Только это сделает технику дороже на 300 тысяч рублей.