Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы

СЕГОДНЯ 18:51 2018-09-19T18:51:04+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил экс-помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина членом Совета Федерации от столичной исполнительной власти столичного.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в указе Собянина, опубликованном на портале мэра и правительства города.

Напомним, в верхнюю палату российского парламента - Совет Федерации - входят два сенатора от каждого субъекта РФ: по одному от исполнительной и законодательной властей региона.

Представлять законодателей Москвы в Совефеде продолжит член «Единой России» Зинаида Драгункина, срок полномочий которой заканчивается в сентябре 2019 года.

Ранее в столичном «Зарядье» состоялась церемония инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам состоявшихся 9 сентября выборов, он получил 70,17% голосов при явке 30,9%.