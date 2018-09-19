Памфилова исключила проведение третьего тура выборов губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 19:12 2018-09-19T19:13:09+03:00

Глава ЦИК РФ отметила, что все результаты голосования уже обнулили

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Никакого третьего тура выборов губернатора Приморья нет и быть не может, так как все результаты уже обнулили из-за допущенных серьезных нарушений. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили», - подчеркнула Памфилова в эфире Первого канала.

Напомним, второй тур выборов губернатора Приморья проходил 16 сентября. После обработки 98,77% голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 49,91%. У кандидата от «Единой России», врио главы региона Андрея Тарасенкобыло 47,61%.

Однако после обработки 99,03% голосов Тарасенко неожиданно вырвался вперед и лидировал с небольшим отрывом. По итогам второго тура Андрей Тарасенко набрал 49,55%, а Андрей Ищенко получил 48,06%.

Оба кандидата выдвинули взаимные обвинения в фальсификациях и нарушениях в ходе голосования. После рассмотрения десятков жалоб ЦИК принял решение признать выборы недействительными.

Выяснилось, что в ходе подсчета голосов была незаконно ограничена работа 13 избирательных участков в Советском районе Владивостока, где могли быть сфальсифицированы голоса 24 тысяч человек.