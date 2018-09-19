Трамп намерен вскоре вновь встретиться с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 20:05 2018-09-19T20:06:18+03:00

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Президент США Дональд Трамп намерен вскоре вновь встретиться с председаталем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер заявил, выступая перед журналистами у Белого дома в среду.

«Мы встретимся», - отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США также одобрил инициативы третьего в этом году межкорейского саммита, который проходит в Пхеньяне 18-20 сентября при участии президента Южной Кореи.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам саммита Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Тем не менее документ не предусматривал каких либо конкретных шагов, и в Белом доме неоднократно выражали недовольство «слишком медленным» продвидением денуклеаризации Корейского полуострова.

Помимо вопросов двусторонних отношений, одной из тем проходящего в Пхеньяне межкорейского саммита является поиск путей по перезапуску диалога между США и КНДР.