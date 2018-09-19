2018-09-19T20:25:46+03:00
Наука

Акцент и тон влияют на уровень доверия к собеседнику

Наш мозг склонен доверять людям, говорящим без акцента
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Также оказалось, что твердость и уверенность речи собеседника заставляет нас больше доверять емуТакже оказалось, что твердость и уверенность речи собеседника заставляет нас больше доверять емуФото: кадр из фильма
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Ученые из университета Макгилл в Монреале подтвердили теорию о том, что акцент и другие особенности голоса человека влияют на наше доверие к нему.

Для этого исследователи провели эксперимент, в котором попросили его участников, канадцев с устоявшейся формой английского языка, прослушать серию записей с короткими нейтральными фразами. Единственное, чем они отличались - акцентами и степенью уверенности в голосе, участники исследования, услышали множество диалектов - от родного канадского, до ирландских и австралийских форм. Для большей точности , ученые подключили испытуемых к аппарату магнитно-резонансной томографии.

В результате удалось выяснить, что принимая решение о доверии к незнакомому человеку, исходя только из его голоса, мы отдаём предпочтение максимально знакомому и родному акценту. Это подтвердили и результаты МРТ - при присвоении статуса "своего" и "чужого голоса", активируются разные участки мозга.

Также оказалось, что твердость и уверенность речи собеседника заставляет нас больше доверять ему. Исследователи отмечают, что тон голоса имеет наибольшее влияние на наше восприятие, он способен даже "перебить" врожденное недоверие к знакомым и незнакомым голосам.

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