Путин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооружений
Президент РФ Владимир Путин отметил превосходство современных российских образцов вооружение, но также призвал производителей готовить разработки на более отдаленную перспективу.
По словам главы государства, в существующей госпрограмме вооружений до 2027 года учтены все современные тенденции развития военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике.
В ближайшие годы в российские войска поступят образцы вооружений, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. В том числе ракетные комплексы «Сармат», истребители пятого поколения Су-57, танки на платформе «Армата», а также зенитно-ракетные системы С-500 и подводные лодки проекта 677.
«Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработки и выпуск перспективных образцов оружейной техники на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящее десятилетие», - подчеркнул президент на заседании Военно-промышленной комиссии.
Эти задачи, отметил Путин, требуют развития кадрового потенциала отечественного ВПК, а также увеличения эффективности предприятий, в том числе через совершенствование процесса ценообразования на готовую продукцию.
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