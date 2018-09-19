2018-09-19T20:32:56+03:00
Политика

Путин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооружений

Поступающие в войска образцы превосходят зарубежные аналоги, отметил президент РФ
Денис СУХОВ
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Путин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооруженийПутин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооруженийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин отметил превосходство современных российских образцов вооружение, но также призвал производителей готовить разработки на более отдаленную перспективу.

По словам главы государства, в существующей госпрограмме вооружений до 2027 года учтены все современные тенденции развития военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике.

В ближайшие годы в российские войска поступят образцы вооружений, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. В том числе ракетные комплексы «Сармат», истребители пятого поколения Су-57, танки на платформе «Армата», а также зенитно-ракетные системы С-500 и подводные лодки проекта 677.

«Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработки и выпуск перспективных образцов оружейной техники на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящее десятилетие», - подчеркнул президент на заседании Военно-промышленной комиссии.

Эти задачи, отметил Путин, требуют развития кадрового потенциала отечественного ВПК, а также увеличения эффективности предприятий, в том числе через совершенствование процесса ценообразования на готовую продукцию.

Ранее президент посетил стрелковый центр концерна «Калашников» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, где пострелял из новой снайперской винтовки СВЧ-308.

Стрельба Путина из винтовки СВЧ-308 в парке «Патриот»: 4 попадания с 600 метров.Стрельба Путина из винтовки СВЧ-308 в парке «Патриот»: 4 попадания с 600 метров! Смотрите видео с выставки концерна «Калашников»

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