Борисов: Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля

СЕГОДНЯ 20:54 2018-09-19T20:54:35+03:00

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Министерство обороны работает над защищенностью российских военных баз в Сирии, в частности, их оснастят автоматизированными системами контроля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«В частности, концерном «Калашников» предложены технические решения - автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий», - отметил Борисов, отвечая на вопрос журналистов о том, как планируется повышать безопасность российских военных в Сирии после трагедии с Ил-20.

Вице-премьер подчеркнул, что соответствующее поручение об усилении охраны баз поступило от главы государства еще до инцидента с Ил-20 и работы над его выполнением уже идут полным ходом.

«Вопросам безопасности Министерство обороны уделяет должное внимание», - заверил Борисов.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

Комментируя трагедию, президент РФ Владимир Путин отметил, что потеря Ил-20 похожа на «цепь трагических случайных обстоятельств», и пообещал, что Россия предпримет дополнительные меры по обеспечению безопасности своих военнослужащих в Сирии.