Командующий ВВС Израиля прилетит в Москву со всеми данными о трагедии с Ил-20

СЕГОДНЯ 22:53 2018-09-19T22:54:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Израильская делегация во главе с главкомом ВВС страны Амикамом Норкиным прилетит в Москву в четверг, 20 сентября, чтобы предоставить российской стороне все данные об инциденте с Ил-20 ВКС РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая… основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля», - говорится в релизе.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

В свою очередь в Израиле с обвинениями не согласились, настаивая на том, что вся вина целиком лежит на Сирии. Ранее в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху предложил передать Москве всю имеющуюся у Израиля информацию о катастрофе Ил-20.