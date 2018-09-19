Асад выразил Путину в связи с крушением Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 23:14 2018-09-19T23:14:12+03:00

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Глубокие соболезнования в связи с крушением самолета ВКС России Ил-20 над Латакией выразил президент Сирии Башар Асад в своей телеграмме на имя главы РФ Владимира Путина.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря», — цитирует слова Асада агентство Sana.

Лидер Сирийской Арабской Республики отметил, что трагический случай с российским самолетом стал результатом «заносчивости Израиля который всегда использует самые грязные средства для достижения своих презренных целей и совершает свою агрессию» в сирийском регионе. Он выразил надежду, что произошедшее в Латакии, не помешает России и Сирии совместно продолжить борьбу с терроризмом.

Ранее сайт kp.ru писал, что предстваитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Башар Асад не контактировали после катастрофы Ил-20. Он добавил, что не располагает информацией о том, передавали ли сирийские военные какие-либо данные о крушении российского самолета.

Наопмним, Ил-20 пропал с радаров по пути на авиабазу Хмеймим 17 сентября в 23:00 в 30 км от побережья Сирии. Минобороны РФ заявило, что самолет был сбит сирийскими ПВО, когда израильские истребители F-16 обстреливали Латакию, прикрываясь нашим воздушным судном.