2018-09-19T23:14:12+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Асад выразил Путину в связи с крушением Ил-20 в Сирии

Сирийский лидер назвал произошедшее следствием «заносчивости Израиля»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глубокие соболезнования в связи с крушением самолета ВКС России Ил-20 над Латакией выразил президент Сирии Башар Асад в своей телеграмме на имя главы РФ Владимира Путина.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря», — цитирует слова Асада агентство Sana.

Лидер Сирийской Арабской Республики отметил, что трагический случай с российским самолетом стал результатом «заносчивости Израиля который всегда использует самые грязные средства для достижения своих презренных целей и совершает свою агрессию» в сирийском регионе. Он выразил надежду, что произошедшее в Латакии, не помешает России и Сирии совместно продолжить борьбу с терроризмом.

Ранее сайт kp.ru писал, что предстваитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Башар Асад не контактировали после катастрофы Ил-20. Он добавил, что не располагает информацией о том, передавали ли сирийские военные какие-либо данные о крушении российского самолета.

Наопмним, Ил-20 пропал с радаров по пути на авиабазу Хмеймим 17 сентября в 23:00 в 30 км от побережья Сирии. Минобороны РФ заявило, что самолет был сбит сирийскими ПВО, когда израильские истребители F-16 обстреливали Латакию, прикрываясь нашим воздушным судном.

Еще больше материалов по теме: «Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОБСЕ считает Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире
«Слезы в глазах стояли»: Памфилова прокомментировала нарушения на выборах губернатора Приморья
Командующий ВВС Израиля прилетит в Москву со всеми данными о трагедии с Ил-20
Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2019 году
Климкин намерен спросить главу МИД Венгрии о выдаче паспортов в Закарпатье
Борисов: Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля
Путин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооружений
Акцент и тон влияют на уровень доверия к собеседнику
Трамп намерен вскоре вновь встретиться с Ким Чен Ыном
США одобрили сертификацию российского Ту-214ОН для полетов по договору «Открытого неба»
Памфилова исключила проведение третьего тура выборов губернатора Приморья
Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы
В Германии появятся беспилотные трамваи
Запись в Twitter может стоить Илону Маску уголовного дела