«Слезы в глазах стояли»: Памфилова прокомментировала нарушения на выборах губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 23:33 2018-09-19T23:55:22+03:00

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова действительно не могла сдержать слез, говоря о нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Приморья. Об этом она рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

Глава ЦИК подчеркнула, что за последнее время комиссия приложила колоссальные усилия для того, чтобы выборы в стране проходили честно и прозрачно, а сама система пользовалась доверием населения.

«Мы сделали беспрецедентно прозрачную систему выборов, в мире этого нет. Видеонаблюдение, QR-кодирование, голосование в онлайн режиме, явка в онлайн режиме. В 2,5 раза увеличили число КОИБов (электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней)», - отметила Памфилова.

Подавляющее большинство территориальных избирательных комиссий на выборах в Приморье отработали без единой жалобы или нарушения. Однако нескольких фактов фальсификаций оказалось достаточно, чтобы обесценить весь этот труд, возмутилась глава ЦИК.

«Несколько «черных точек» перечеркивают огромную работу нашу, всех людей порядочных, честных, профессиональных, подрывают с таким трудом достигнутый уровень доверия, который нам удалось возродить. Конечно, мне это больно, не за себя лично, а за всех людей, которые с нами работают...Эти подлецы и мерзавцы, которые организуют фальсификации ради собственной выгоды, подрывают веру людей и люди перестают ходить на выборы», - добавила Памфилова.

Председатель ЦИК призналась, что восприняла нарушения на выборах в Приморье и как личный вызов.

«Я трачу на это много и здоровья и сил. Очень сложно доверие завоевать, еще сложнее его удержать, а повысить — это сверхзадача...Я все это близко к сердцу принимаю, действительно слезы в глазах стояли, я очень переживаю, потому что это моя страна, у меня другой нет и не будет никогда», - заключила Памфилова.

Глава ЦИК также пообещала, что комиссия со своей стороны сделает все необходимое для установления виновных и предпримет против них меры в рамках своей компетенции.

Напомним, второй тур выборов губернатора Приморья проходил 16 сентября. После обработки 98,77% голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 49,91%. У кандидата от «Единой России», врио главы региона Андрея Тарасенкобыло 47,61%.

Однако после обработки 99,03% голосов Тарасенко неожиданно вырвался вперед и лидировал с небольшим отрывом. По итогам второго тура Андрей Тарасенко набрал 49,55%, а Андрей Ищенко получил 48,06%.

Оба кандидата выдвинули взаимные обвинения в фальсификациях и нарушениях в ходе голосования. После рассмотрения десятков жалоб ЦИКпринял рекомендовал местной комиссии признать выборы недействительными.