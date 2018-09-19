2018-09-19T23:47:35+03:00
Политика

ОБСЕ считает Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

В Минске состоялось заседание подгруппы по безопасности Контактной группы по востоку Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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В ОБСЕ заявили о необходимости гуманитарного разминирования ДонбассаВ ОБСЕ заявили о необходимости гуманитарного разминирования ДонбассаФото: REUTERS
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Восток Украины является одной из самых заминированных территорий в мире. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик в среду, 19 сентября.

Он отметил, что это стало результатом вооруженного конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года и по сей день. По словам Сайдика, этот факт был признан в Минске во время работы подгруппы по безопасности.

Представитель ОБСЕ рассказал также, что координатор подгруппы Эртугрул Апакан во время обсуждения подчеркнул особую «важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему», передает РИА Новости.

Также в Минске участники заседания подгруппы обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств противоборствующих сторон от линии соприкосновения.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 22 августа Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие к началу учебного года. Перемирие вступило в силу 29 августа. Однако из ДНР продолжают поступать сообщения об обстрелах сос тороны сил Киева.

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