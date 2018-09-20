2018-09-20T01:19:02+03:00
В мире

Трамп продлил санкции, введенные после терактов 11 сентября 2001 года

Глава Белого дома заявил о сохраняющейся угрозе для национальной безопасности, внешней политики и экономики США
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп принял решение еще на год продлить санкции, введенные американской администрацией после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом глава государства уведомил глав Палаты представителей и Сената Конгресса США.

«Я принял решение, что необходимо продлить на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13224 в отношении лиц, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм», — говорится в письме президента страны.

Трамп пояснил спикерам обеих палат парламента, что «экстраординарная и чрезвычайная угроза для национальной безопасности, внешней политики и экономики США» все еще существует, а значит сохраняется необходимость в санкциях, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru 11 сентября 2018 года, спустя 17 лет после таргедии, 1 тысяча 111 погибших из 2 тысяч 753 жертв терактов до сих пор остаются не опознанными. За последние пять лет специалистам удалось установить личности лишь пяти погибших. Таким образом, в настоящее время идентифицированы останки 1642 человек,

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики Аль-Каиды угнали несколько пассажирских самолетов, а затем направили их на ключевые здания США на восточном побережье. Один - врезался в здание Пентагона, два лайнера протаранили башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, а еще одно воздушное судно было сбито и упало в Пенсильвании.

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