2018-09-20T03:03:37+03:00
Происшествия

Видео крушения МиГ-31 в Нижегородской области: истребитель упал на лесной массив

В сети появилось видео крушения истребителя МиГ-31, разбившегося 19 сентября [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Нижегородской области разбился истребительВ Нижегородской области разбился истребительФото: Аца КОШТЭ
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В интернете появилось видео с места падения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области. Очевидец снял разбившийся самолет через минуту после аварии.

Автор видеоролика рассказал, откуда летело военное воздушное судно и откуда начало падение. На кадрах видно, что машина загорелась, а на месте работают пожарные.

Напомним, самолет рухнул в лесной массив днем в среду, 19 сентября 2018 года. К счастью, место, куда упал самолет, оказалось безлюдным, а летчики успели вовремя катапультироваться.

В Минобороны сообщили, что Миг-31 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он был прикреплен к авиабазе «Саваслейка» - филиалу четвертого центра подготовки авиации Минобороны и упал в семнадцати километрах от места базирования. машина полностью сгорела.

По предварительным данным, воздушное судно могло упасть из-за технической неисправности.

Видео крушения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области.

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