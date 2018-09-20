2018-09-20T03:13:31+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Спутник снял и передал последствия удара Израиля по Сирии

Компания-оператор спутников заявила, что был полностью уничтожен арсенал в городе Латакия
Юлия ДИВЕЕВА
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Израильская компания сообщила о полном уничтожении военного склада в Латакии по время удара 17 сентябряИзраильская компания сообщила о полном уничтожении военного склада в Латакии по время удара 17 сентябряФото: REUTERS
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В сети появились снимки тех объектов в Сирии, по которым наносила удар израильская авиация 17 сентября, когда был сбир самолет Ил-20 ВКС России. Израильская компания - оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в Twitter снимки, сделанные из космоса.

Компания пояснила, что на снимках до и после изображен склад вооружений в сирийской Латакии, который был полностью уничтожен во время обстрела.

Как утверждает ISI, первый снимок здания длиной в 155 и шириной в 35 метров, сделан 9 апреля 2017 года, а вторая фотография – 18 сентября 2018 года.

Напомним, Ил-20 пропал с радаров по пути на авиабазу Хмеймим 17 сентября в 23:00 в 30 км от побережья Сирии. Минобороны РФ заявило, что самолет был сбит сирийскими ПВО, когда израильские истребители F-16 обстреливали Латакию, прикрываясь нашим воздушным судном.

КАК ЭТО БЫЛО

Российский Ил-20 в Сирии подставили под удар израильские ВВС

Самолет был сбит сирийской системой ПВО С-200, погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ рассказало подробности катастрофы (подробности)

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