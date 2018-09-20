В России планируют создать многоразовую ракету-носитель

СЕГОДНЯ 06:18 2018-09-20T06:21:53+03:00

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Работа над проектом многоразовой ракеты-носителя в России уже ведется. Об этом сообщили Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Там отметили, что планируется возвращаемую ступень сделать работающей в гиперзвуковом режиме. Уже проведен ряд научно-исследовательских работ, выпущена эскизная документация, рассмотрены несколько альтернативных схем.

«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы», - рассказали в фонде.

В итоге будет создан функционирующий прототип с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой, передает РИА Новости.

В основу проекта легли разработки «Байкала» - многоразового ускорителя (МРУ) первой ступени ракеты-носителя «Ангара», который разрабатывался Центром имени Михаила Хруничева.

Макет «Байкала» на выставке Air Show в Париже в 2001 годуФото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Так у «Байкала» крыло является рулевым — когда ракета стартует, оно находится в сложенном состоянии, а после доставки груза на орбиту, в безвоздушном пространстве крыло раскрывается, проходит гиперзвуковой, трансзвуковой и дозвуковой этапы, после чего ступень садится на полосу в автоматическом режиме как беспилотник.

Напомним, сайт kp.ru в августе этого года рассказывал, что Космический научно-производственный центр имени Хруничева приступил к созданию ракеты-носителя "Рокот-2", которая будет оборудована новой системой управления.