МВД проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле

СЕГОДНЯ 07:19 2018-09-20T07:19:46+03:00

Нарушений в концертной деятельности и пребывании певицы на территории России не обнаружено

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Главное управление по вопросам миграции МВД проверило концертную деятельность и пребывание в России латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Нарушений в результате проверки не обнаружено.

Запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку деятельности Вайкуле в России ранее направил глава рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном главке МВД Александр Хаминский. Он сообщил, что удовлетворен итогами проведенной проверки.

"Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания", — сказал Хаминский, передает РИА Новости.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Одессе Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги, так как им, "европейцам это запрещено". Она также отметила, что очень рада развалу СССР. Позже певица добавила, что готова приехать на полуостров, когда с России снимут санкции, введенные после его вхождения в состав страны.