2018-09-20T07:32:59+03:00
Наука

На космодроме Восточный ликвидируют обнаруженные под стартовой площадкой пустоты

Строители вручную заполняют пустоты специальным раствором
Юлия ДИВЕЕВА
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На космодроме Восточный устраняют неполадки в конструкции стартового столаНа космодроме Восточный устраняют неполадки в конструкции стартового столаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На космодроме Восточный начали работы по ликвидации пустот, которые были обнаружены под стартовым столом для ракеты-носителя «Союз-2». Об этом сообщили в компании «Адонис», которая проводит восстановительные работы на стартовой площадке.

Там отметили, что взялись за устранение нарушений сразу же после подписания договора. Все работы строители должны завершить до пятого октября.

Компания для устранения пустот применяет технологию инъецирования, когда через специальные трубки внутрь конструкции заливается специальный раствор, который распределяется равномерно, заполняя все имеющиеся пустоты и склеивая самые тонкие трещины. Делается это вручную, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, нарушения в строительстве бетонного основания стартового стола были выявлены весной 2018 года. 10 сентября стало известно, что ремонтные работы скоро начнутся. Пустоты образовались в грунте, под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса. Причины их появления не называются.

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