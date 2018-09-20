2018-09-20T08:00:07+03:00
Происшествия

Легковой автомобиль наехал на пешеходов неподалеку от Ватикана

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой после осадков дороги
Екатерина БОЛГОВА
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Пять человек пострадали в результате инцидента неподалеку от ВатиканаПять человек пострадали в результате инцидента неподалеку от ВатиканаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неподалеку от Ватикана на пешеходов наехал легковой автомобиль. Инцидент произошел

на перекрестке улицы Via della Conciliazione вечером в среду, 19 сентября. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением на скользкой после осадков дороги.

Как сообщил телеканал Rainews24, в результате происшествия пострадали пять туристов. Отмечается, что это была семья из Польши. До приезда скорой помощи водитель оказал пострадавшим первую помощь.

Напомним, 14 августа, легковой автомобиль наехал на толпу людей возле здания британского парламента в Лондоне. Затем он врезался в бетонные барьеры безопасности. В результате неизвестный мужчина был задержан, а получившие травмы пешеходы доставлены в больницу. В Скотланд-Ярде отметили, что инцидент рассматривается как простая авария, однако версия теракта также будет проверена.

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