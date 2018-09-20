Американский матрос погиб от удара винтом на палубе авианосца «Джордж Буш»
На палубе американского авианосца Джордж Буш произошел трагический несчастный случай. Матрос погиб от удара винтом двигателя самолета, размещенного на судне.
Боцман Джозеф мин Наглак 17 сентября закреплял Grumman E-2 Hawkeye на летной палубе. Он слишком близко приблизился к воздушному судну, когда у того еще не прекратили вращаться пропеллеры, сообщает NavyTimes.
«Потеря товарища по команде – тяжелое испытание для экипажа военно-морского судна. Те, кто находится на борту авианосца «Джордж Буш» будут скорбеть о смерти Наглака и всегда помнить его за его преданное служение нашей нации», - сказал пресс-секретарь военно-морской авиации Атлантического океана Дэйв Хехт.
Он отметил, что экипаж судна уже вернулся к работе. Авианосец остался в Атлантике и возобновил полёты, чтобы завершить квалификацию военно-морских пилотов-авианосцев.
По данным издания военнослужащий ВМС США Наглак был уроженцем Нью-Джерси. На флоте служил 1,5 года, а на авианосец «Джордж Буш» был направлен в 2017 году.
Командование и экипаж судна выразили соболезнования семье погибшего. Причины произошедшего будут расследованы.