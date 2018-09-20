2018-09-20T08:02:22+03:00
Политика

Американский матрос погиб от удара винтом на палубе авианосца «Джордж Буш»

Военнослужащий закреплял севший самолет и попал под вращающийся пропеллер
Юлия ДИВЕЕВА
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Авианосец USS George H.W. BushАвианосец USS George H.W. BushФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На палубе американского авианосца Джордж Буш произошел трагический несчастный случай. Матрос погиб от удара винтом двигателя самолета, размещенного на судне.

Боцман Джозеф мин Наглак 17 сентября закреплял Grumman E-2 Hawkeye на летной палубе. Он слишком близко приблизился к воздушному судну, когда у того еще не прекратили вращаться пропеллеры, сообщает NavyTimes.

«Потеря товарища по команде – тяжелое испытание для экипажа военно-морского судна. Те, кто находится на борту авианосца «Джордж Буш» будут скорбеть о смерти Наглака и всегда помнить его за его преданное служение нашей нации», - сказал пресс-секретарь военно-морской авиации Атлантического океана Дэйв Хехт.

Он отметил, что экипаж судна уже вернулся к работе. Авианосец остался в Атлантике и возобновил полёты, чтобы завершить квалификацию военно-морских пилотов-авианосцев.

По данным издания военнослужащий ВМС США Наглак был уроженцем Нью-Джерси. На флоте служил 1,5 года, а на авианосец «Джордж Буш» был направлен в 2017 году.

Командование и экипаж судна выразили соболезнования семье погибшего. Причины произошедшего будут расследованы.

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