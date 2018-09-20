2018-09-20T08:28:36+03:00
Политика

Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах главы Приморского края

По словам представителя главка ведомства, в случае обнаружения признаков преступлений будут возбуждены уголовные дела
Екатерина БОЛГОВА
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Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах в ПриморьеСледственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Представители управления Следственного комитета по Приморью начали проверки из-за нарушений на выборах главы края.

"Если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений", — заявил представитель главка СК по региону, передает РИА Новости.

Напомним, накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендовал региональной избирательной комиссии признать результаты выборов губернатора недействительными.

В четверг, 20 сентября, Избирком Приморья на заседании принял решение отменить итоги прошедших выборов губернатора.

Напомним, в воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора. Оба кандидата - Андрей Ищенко (КПРФ) и временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов.

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