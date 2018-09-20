В Пенсильвании в результате стрельбы в доме престарелых погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:46 2018-09-20T08:46:37+03:00

Два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании Фото: REUTERS

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В американском штате Пенсильвания произошла стрельба в доме престарелых. В результате погибли по меньшей мере два человека. Как сообщает местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на свои источники, огонь открыл неизвестный.

Отмечается, что происшествие случилось в населенном пункте Ист-Гошен, расположенном в округе Честер. На место инцидента оперативно прибыли представители полиции и машины скорой помощи.

В качестве меры предосторожности власти закрыли школы, расположенные поблизости от дома престарелых. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Другие подробности произошедшего не сообщаются. Личность стрелка, а также причины его поступка пока неизвестны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 сентября в городе Рурмонд в Нидерландах подросток открылстрельбу в колледже. 16-летний молодой человек пришел в учебное заведение, вооруженный пистолетом и топором.