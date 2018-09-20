Суд арестовал акции Грудинина в cовхозе имени Ленина

СЕГОДНЯ 08:56 2018-09-20T08:56:01+03:00

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Суд арестовал акции бизнесмена Павла Грудинина в совхозе имени Ленина по делу о разводе.

Бывший кандидат в президенты России развелся со своей женой Ириной Грудининой летом этого года. В конце августа бывшая супруга обратилась в суд. Она претендует на половину имущества мужа.

«Число акций - 1 миллион 993 тысячи 233. Их общая сумма пока не известна. Мы будем просить суд, чтобы он назначил оценочную экспертизу активов совхоза имени Ленина. Отсюда будет рассчитываться стоимость одной акции», - .рассказала «КП» адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова.

Она отметила, что сторона Ирина попросила суд арестовать активы, чтобы с ними «ничего не случилось».

«Работа в совхозе продолжается, работников предприятия это решение никак не коснулось. Все изменилось конкретно для Павла Николаевича. Он не может продавать активы, продавать совхоз. Надеюсь, решение будет исполняться», - добавила адвокат.

Напомним, у Павла и Ирины Грудининых двое сыновей и четверо внуков. После окончания президентской гонки Грудинина рассказала, что ее вызвали в суд по делу о разводе по смс. Она призналась, что не живет с мужем уже 9 лет — у бизнесмена все это время была вторая тайная семья. Летом Грудинины официально развелись.