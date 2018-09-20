Коммунист Ищенко обжалует официальную отмену выборов в Приморье

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-20T09:17:13+03:00

Кандидат в губернаторы края заявил, что готовит соответствующие заявления в суд

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Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморского края Андрей Ищенко обжалует решение региональной избирательной комиссии об отмене результатов выборов. Он заявил, что готовит соответствующие заявления в суд.

Напомним, ранее в четверг, 20 сентября, избирком Приморья на своем заседании решил признать второй тур выборов губернатора недействительным. Ранее поступило более 200 жалоб, из них 115 касались подкупа избирателей.

"Уже поданы исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения", — сказал Ищенко.

Он отметил, что в отмене нуждаются результаты выборов только на тех участках, где были обнаружены нарушения.

"Согласно Избирательного кодекса Приморского края нужно, чтобы нарушения были выявлены на 25% участков. Нарушения были обнаружены только на 30 участках, это не 25%", — добавил Ищенко, передает РИА Новости.

В воскресенье, 16 сентября, в Прмиорье прошел второй тур выборов губернатора, в котором приняли участие кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Позже они обвинили друг друга в фальсификации данных.