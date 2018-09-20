2018-09-20T09:17:13+03:00
Политика

Коммунист Ищенко обжалует официальную отмену выборов в Приморье

Кандидат в губернаторы края заявил, что готовит соответствующие заявления в суд
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Кандидат в губернаторы Приморья Андрей ИщенкоКандидат в губернаторы Приморья Андрей ИщенкоФото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморского края Андрей Ищенко обжалует решение региональной избирательной комиссии об отмене результатов выборов. Он заявил, что готовит соответствующие заявления в суд.

Напомним, ранее в четверг, 20 сентября, избирком Приморья на своем заседании решил признать второй тур выборов губернатора недействительным. Ранее поступило более 200 жалоб, из них 115 касались подкупа избирателей.

"Уже поданы исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения", — сказал Ищенко.

Он отметил, что в отмене нуждаются результаты выборов только на тех участках, где были обнаружены нарушения.

"Согласно Избирательного кодекса Приморского края нужно, чтобы нарушения были выявлены на 25% участков. Нарушения были обнаружены только на 30 участках, это не 25%", — добавил Ищенко, передает РИА Новости.

В воскресенье, 16 сентября, в Прмиорье прошел второй тур выборов губернатора, в котором приняли участие кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Позже они обвинили друг друга в фальсификации данных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клиентов в банках могут идентифицировать по рисунку вен на ладони
В Калифорнии через два месяца локализовали рекордный по площади природный пожар
Пуски зенитных ракет отработали в Крыму и других регионах ЮВАО
Суд арестовал акции Грудинина в cовхозе имени Ленина
В Пенсильвании в результате стрельбы в доме престарелых погибли два человека
ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию в мире
Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах главы Приморского края
Опрос: почти две трети россиян ежедневно заходят в интернет
Американский матрос погиб от удара винтом на палубе авианосца «Джордж Буш»
Банк ВТБ выступил спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве»
Легковой автомобиль наехал на пешеходов неподалеку от Ватикана
Погода в Москве на 20 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
На космодроме Восточный ликвидируют обнаруженные под стартовой площадкой пустоты
МВД проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле
В Австралии подросток в шутку подкладывал иглы в клубнику
В России планируют создать многоразовую ракету-носитель
Россияне в Новый год будут отдыхать с 30 декабря по 8 января
Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку
Глава ВВС Израиля привезет в Москву данные по крушению Ил-20 в Сирии
СБУ украсила здание своей академии изображением бойца спецназа ФСБ
Спутник снял и передал последствия удара Израиля по Сирии
В Новой Зеландии на пляже нашли гигантское пульсирующее существо