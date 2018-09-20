Клиентов в банках могут идентифицировать по рисунку вен на ладони

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-20T09:43:00+03:00

В ЦБ обсуждают, как можно расширить возможности для биометрической идентификации клиентов. Пока процедура будет включать в себя слепки лица и запись голоса

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Клиентов российских банков начнут идентифицировать не только по паспорту. Совсем скоро в кредитных учреждениях заработает новая система опознания клиентов по слепку лица и тембру голоса.

Центробанк допускает возможность расширения идентификационных признаков. На совещании в регуляторе обсуждалась перспектива идентификации по рисунку вен на ладони или по отпечаткам пальцев.

Инициатива позволит повысить доступность финансовых услуг для инвалидов и людей, живущих в отдаленных регионах.

Изначально планировалось запустить биометрию по лицу и голосу, проходить ее можно будет с помощью любого смартфона. Но оказалось, что процедура доступна далеко не для всех россиян. В связи с этим встал вопрос о расширении возможностей.

В крупнейших российских банках признаются, что альтернативные методы нужны в первую очередь для людей с ограниченными возможностями или тем, у кого есть дефекты речи.

В качестве еще одного возможного варианта допускается 3D снимок черепа, но для этого нужны специальные камеры, что очень повысит процедуру в цене, сообщает газета «Известия».

Удаленную идентификацию ввели в российских банках с июля 2018 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг и пройти процедуру в одном из аккредитованных банков. После этого управлять своими счетами можно будет по звонку.