2018-09-20T09:57:02+03:00
Политика

Украинский генерал рассказал об опасности разрыва договора о дружбе с Россией

По мнению Николая Маломужа, разрыв договора может негативно повлиять на позицию Киева по Крыму
Екатерина БОЛГОВА
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Украинский генерал раскритиковал разрыв договора о дружбе с РФУкраинский генерал раскритиковал разрыв договора о дружбе с РФФото: REUTERS
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Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж рассказал об опасности разрыва Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Он напомнил, что в соответствии с документом Крым юридически входит в состав Украины.

"Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", — заявил Маломуж в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, после разрыва договора возможно обострение обстановки в Донбассе.

Генерал добавил, что Верховная рада проведет дискуссию по вопросу разрыва договора о дружбе с Россией. По мнению Маломужа, принять документ в короткие сроки могут только под давлением главы государства.

Напомним, накануне на Украине вступил в силу указ президента страны Петра Порошенко о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Российская сторона действия украинских властей деструктивными.

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