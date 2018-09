Группа KISS анонсировала прощальный тур

Знаменитая американская группа рок-группа Kiss объявила о завершении гастрольной деятельности. Уже скоро один из популярнейших кллективов Америки 70-х отправится в свой прощальный тур, об этом музыканты заявили в финальном выпуске телешоу America's Got Talent, объяснив решение об уходе со сцены тем,что «пришло время давать дорогу молодым музыкантам».

А немного позже один из основателей Kiss Джин Симмонс опубликовал в своем инстаграме анонсирующий тур пост: «Это был невероятный путь, который мы прошли со всеми своими слушателями и поклонникам. Мы не можем просто уйти, не сказав всем фанатам «До свидания». Шоу станет одним из самых масштабных в истории. В него будут входить только лучшие хиты за годы нашего существования. Ждем всех на концертах, входящих в состав прощального тура»

Музыканты пока не сообщали информации о датах тура и городах, в которые приедут с ним.

Kiss – одна из самых заметных групп в американской культуре второй половины двадцатого века. За ровно 45 лет своего существования коллектив записал 26 альбомов, которые разошлись тиражом более 100 миллионов копий. В 2014 году Kiss была введена в Зал славы рок-н-ролла, наравне с Beatles, Pink Floyd и другими гигантами музыкальной культуры.

Kiss - I Was Made For Lovin' You (Version Original 1979) .