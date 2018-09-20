Хорватская газета рассказала, как российская армия стала «продвинутой»

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-20T11:13:54+03:00

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Хорватская газета Ve ernji List рассказала, как российская армия стала «продвинутой» и не имеющей ничего общего с войсками, унаследованными от СССР. По информации издания, это продемонстрировали российские военные учения "Восток-2018".

Отмечается, что в начале 1990-х годов российская армия приходила в упадок, а военным было даже нечего есть. В настоящее время Россия "снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова".

Издание подчеркивает, что нынешняя российская военная доктрина сильно изменилась по сравнению с временами СССР. Если ранее армия добивалась побед ценой больших потерь, то то теперь ценится каждая жизнь. При этом, как отмечается, российская армия остается одной из самых крупных по численности среди всех стран и абсолютным лидером по числу танков.

Ve ernji List пишет, что серьезные изменения в российской армии начались в 2012 году, когда была полностью реорганизована структура сухопутных войск.

"Но это было только начало. Российская армия начала трансформироваться из структуры, обладавшей голой физической силой и полагавшейся на штык и пушечное мясо, в опытные, высокоэффективные и технологически продвинутые вооруженные силы", — говорится в материале.

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