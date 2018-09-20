Водитель автобуса врезался в дерево из-за обморока в Москве

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-20T11:56:14+03:00

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В Москве пассажирский автобус врезался в дерево. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части. Как оказалось после, мужчина потерял сознание и транспорт без неуправляем.

Автобус врезался в дерево на северо-западе столицы. Никто из пассажиров во время ДТП не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи помогли водителю на месте, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что ранее в столице произошла еще одна авария с участием пассажирского транспорта. На юго-западе Москвы 17 июля произошло ДТП с участием автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в столб. Авария произошла недалеко от станции метро «Коньково». В аварии пострадали два взрослых пассажира.

В четверг, 20 сентября на 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска сгорел пассажирский автобус Очаков - Москва. Никто из пассажиров не пострадал, люди успели покинуть горящую машину. В произошедшем разбираются правоохранители.