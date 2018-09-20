В Индии несколько десятков человек пострадали от падения давления на борту самолета

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-20T12:03:54+03:00

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Самолет индийской авиакомпании Jet Airways, выполнявший рейс Мумбаи–Джайпур, совершил экстренную посадку из-за неполадок в работе. На борту воздушного судна резко упало давление, отчего многие пассажиры начали плохо себя чувствовать.

Инцидент произошел в четверг, 20 сентября. Отмечается, что члену экипажа забыли отрегулировать давление на борту самолета, из-за чего у некоторых пассажиров начались кровотечения. В результате, капитан принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета.

До возвращения на землю пассажирам было рекомендовано дышать через кислородные макси. Однако эта мера помогла не всем. Порядка 30 человек из 166 пострадали от перепадов. У некоторых пошла кровь из носа, у других — из ушей. Еще несколько пассажиров пожаловались на сильную головную боль, передает сайт телеканала «Звезда».

В аэропорту всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В главном управлении гражданской авиации Индии уже началась проверка по факту происшествия, передает газета «Известия».