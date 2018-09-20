2018-09-20T12:13:10+03:00
Политика

Порошенко заявил, что базы Черноморского флота России в Крыму не будет

По словам президента Украины, это произойдет после того, как Киев «вернет Крым»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что базы Черноморского флота России в Крыму не будет. По его словам, это произойдет после возвращения полуострова и Севастополя под контроль Киева.

«Из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», — сказал Порошенко, выступая в Верховной раде в четверг, 20 сентября, передает издание «Гордон».

Напомним, ранее Порошенко внес в Раду проект закона об изменении Конституции Украины. Глава государства предложил ввести запрет на использование военных баз в стране для пребывания воинских формирований на условиях аренды. Коме того, он подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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