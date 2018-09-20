Кабмин увеличит расходы на мотивацию государственных служащих

СЕГОДНЯ 12:23 2018-09-20T12:23:13+03:00

Расходы на материальную мотивацию чиновников в 2019–2021 годах могут превысить 630 млрд рублей, пишут СМИ

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Правительство увеличит расходы на мотивацию государственных служащих в 2019–2020 годах. Проектом федерального бюджета предлагается выделить на эти цели 138,6 млрд рублей в следующем году и 208,9 млрд рублей в 2020 году. В 2021 году планируется направить на материальную мотивацию чиновников 284,4 млрд рублей.

Проект госбюджета будут рассматривать члены кабмина на заседании в четверг, 20 сентября, пишет РБК.

Отмечается, что среди этих средств в 2019 году предлагается зарезервировать 375 млн рублей на стимулирование федеральных служащих, принимающих участие в реализации национальных и федеральных проектов. Двенадцать национальных проектов реализуются в рамках майского указа президента РФ о стратегических задачах до 2024 года.

Расходы, заложенные на эти цели на 2020 и 2021 годы, предполагается направить на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих».