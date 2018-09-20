2018-09-20T12:35:43+03:00
Происшествия

В Подмосковье на трассе загорелся рейсовый автобус

Внутри находились 48 пассажиров, все они успели выбежать [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Рейсовый автобус загорелся на трассе М2 в ПодмосковьеРейсовый автобус загорелся на трассе М2 в ПодмосковьеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг, 20 сентября, в Подмосковье загорелся рейсовый автобус, перевозивший 48 человек. Все пассажиры сумели выбраться из транспортного средства, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в 08:25 мск на 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска. Автобус следовал по маршруту Чехов — Москва и столкнулся с другой машиной.

На 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска сгорел пассажирский автобус Очаков - Москва.

"В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное боковое столкновение двух транспортных средств", - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

Возгорание было оперативно ликвидировано. По данным компании "Мострансавто", которой принадлежит транспортное средство, в аварию попал автобус марки Hyundai Universe 2011 года выпуска. Там отметили, что что водитель автобуса работает больше 30 лет, а само транспортное средство проходило все плановые технические осмотры, последняя полная диагностика состоялась 29 августа, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
The National Interest: ВВС США не соответствуют требованиям конфликтов будущего
Минобороны РФ опровергло версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой»
Хозяин итальянского ресторана вернул туристке сумку с 13 тысячами евро
Госдума хочет облегчить жизнь россиянам, оказавшимся под следствием
Вывод ученых: лениться - естественное и нужное желание человека
Кабмин увеличит расходы на мотивацию государственных служащих
Порошенко заявил, что базы Черноморского флота России в Крыму не будет
В Индии несколько десятков человек пострадали от падения давления на борту самолета
Водитель автобуса врезался в дерево из-за обморока в Москве
В России появятся новые автомобильные номера c 1 января 2019 года
Группа KISS анонсировала прощальный тур
Хорватская газета рассказала, как российская армия стала «продвинутой»
Верховный суд принял рекомендации для судей при рассмотрении дел об экстремизме
Помпео: Китай для Соединенных Штатов опаснее России
В Минспорта готовят предложение, которое вернет пиво на стадионы
Украинский генерал рассказал об опасности разрыва договора о дружбе с Россией
Клиентов в банках могут идентифицировать по рисунку вен на ладони
В Калифорнии через два месяца локализовали рекордный по площади природный пожар
Коммунист Ищенко обжалует официальную отмену выборов в Приморье