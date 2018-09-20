В Подмосковье на трассе загорелся рейсовый автобус
В четверг, 20 сентября, в Подмосковье загорелся рейсовый автобус, перевозивший 48 человек. Все пассажиры сумели выбраться из транспортного средства, в результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел в 08:25 мск на 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска. Автобус следовал по маршруту Чехов — Москва и столкнулся с другой машиной.
На 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска сгорел пассажирский автобус Очаков - Москва.
"В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное боковое столкновение двух транспортных средств", - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Возгорание было оперативно ликвидировано. По данным компании "Мострансавто", которой принадлежит транспортное средство, в аварию попал автобус марки Hyundai Universe 2011 года выпуска. Там отметили, что что водитель автобуса работает больше 30 лет, а само транспортное средство проходило все плановые технические осмотры, последняя полная диагностика состоялась 29 августа, передает ТАСС.